Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin - Son Dakika
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Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin

20.05.2022 10:31

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 325 bin tonluk mısır ithalatı kararına tepki göstererek, "İthalat sevdalısı AKP iktidarı ve TMO, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla ülke tarımı ve üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında açlık ve kıtlık oluşur. Gelin, yol yakınken bu yanlışlardan dönün" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 325 bin tonluk mısır ithalatı kararına tepki göstererek, "İthalat sevdalısı AKP iktidarı ve TMO, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla ülke tarımı ve üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında açlık ve kıtlık oluşur. Gelin, yol yakınken bu yanlışlardan dönün" dedi.

Ayhan Barut, bugün yaptığı açıklamada, TMO'nun 325 bin tonluk mısır ithalatı kararını eleştirdi. Barut, şunları söyledi:

"Bir zamanlar duvarlarında 'Çiftçinin kara gün dostudur' yazan bir TMO vardı. Hakikaten de o dönem çiftçinin kara gün dostuydu. Ancak bu dönem TMO, çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı, aynı zamanda yurt dışındaki üreticilerin de şubesi haline geldi. Bölgemizde buğday hasadının başladığı bu günlerde TMO, buğdayın henüz taban fiyatını açıklamadı ve tonunu 430 dolardan 480 bin ton buğday ithal etti. İthalat aşkı bitmeyen AKP iktidarı ve TMO, şimdi de 26 Mayıs'ta 325 bin ton mısır ithal edeceğini duyurdu.

"YOL YAKINKEN BU YANLIŞLARDAN DÖNÜN"

Aradaki farkı üretecek bilgi birikimine, çiftçiye, toprağa, suya ve iklime sahibiz ama maalesef aradaki farkı ithalat yoluyla gideriyoruz. Bu ithalat, tarıma ve çiftçiye çok büyük darbe vuruyor. Çünkü üretici, kazanamadığı için hızla tarımdan uzaklaşıyor. Mısırın yüzde 75'i hayvancılık sektöründe, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. İthalat yoluyla gelen pahalı geldiği için ve kendi üreticimiz de üretemediği için bunun yansıması tüketiciye de olumsuz oluyor. İthal edilen mısırla elde edilen et ve sütün fiyatları da ithalattan kaynaklı pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz de bundan faydalanamıyor. İthalat sevdalısı AKP iktidarı ve TMO, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla ülke tarımı ve üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında açlık ve kıtlık oluşur. Gelin, yol yakınken bu yanlışlardan dönün. Üreticiyi ve tarımı destekleyin, tüketiciyi de desteklemiş olursunuz. Aksi takdirde faciaya yol açıyorsunuz, buradan sizi uyarıyoruz."

Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin
Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin
Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin
Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin

YORUMLAR
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Afrika'nın istikrar arayan ülkesi: Sudan Afrika'nın istikrar arayan ülkesi: Sudan
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayhan Barut: İthalat Sevdalısı AKP İktidarı ve Tmo, Artık Bu İthalat Sevdasından Vazgeçin - Son Dakika


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