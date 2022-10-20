Aylin Nazlıaka: Kentin Geleceğini Değil de Yandaşların Çıkarını Düşünen Fatma Şahin'i Tarihin Tozlu Raflarına Kaldırmaya Kararlıyız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu kenti durarak ve susarak yönetiyor. O, kariyer basamaklarını durarak ve susarak çıktı. Sadece duran ve susan bu zihniyet karşısında biz susmuyoruz. İlk yerel seçimlerde kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına sessiz kalan, tarihi değerlere saygısızca davranan, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini yok sayan, kentin geleceğini değil de yandaşların çıkarını düşünen Fatma Şahin'i tarihin tozlu raflarına kaldırmaya kararlıyız" dedi.

Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları'nın YaşamHak ve Aile Destekleri Sigortası projeleri kapsamında Gaziantep'te düzenlenen iki günlük bir programa katıldı. Gaziantep'in Karkamış, Nurdağı, İslahiye ve Nizip ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunan Nazlıaka, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi. Nazlıaka, Hindistan'dan Türkiye'ye uzanan Moringa bitkisine hayat veren Moringantep Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ndeki emekçi kadınlarla da bir araya geldi. Nazlıaka, genç yaşta hayatını kaybeden Tevfik Yaşar'ın ve Ezgi Alya Yiğit'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. İlçe ziyaretleri sonrasında CHP örgütüyle buluşan Nazlıaka, partiye yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı.

"KARİYER BASAMAKLARINI DURARAK VE SUSARAK ÇIKTI"

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i eleştirdi. Nazlıaka, şöyle konuştu:

"İktidardaysanız bir icraat yaparsınız ama ne yazık ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu kenti durarak ve susarak yönetiyor. Kendisiyle aynı dönemde Meclis'te bulundum. Kariyerini çok iyi takip etmiş birisi olarak görüyorum ki o, kariyer basamaklarını durarak ve susarak çıktı. 2019 yılında burada 'Gazi Ray Projesi'nin deneme sürüşü yapıldı. Aradan 3,5 yıl geçti ve hala faaliyet yok. Deneme sürüşü esnasında dönemin AKP Milletvekili Ahmet Uzer vatandaşlarımıza, 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyor' dediğinde Fatma Şahin ne yaptı? Güldü ve sustu.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE SUSUYOR, ÇOCUKLARI REKLAM PANOSU YAPIYOR"

Gaziantep, erken yaşta zorla evlilikler sıralamasında maalesef Türkiye birincisi. Bunu, rakamları makyajlayan TÜİK bile itiraf etmek zorunda kaldı. 2020 TÜİK verilerine göre, Gaziantep'te bin 245 çocuk erken yaşta ve zorla evlendirilmiş. Kadınların ve çocukların 'can simidi' olan İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Fatma Şahin yine sustu. Ülkemizde kız çocuklarının okullaştırma oranı çok düşük. Fatma Şahin bu konuda da sustu. Erdoğan, Fatma Şahin'in gözlerin içine bakarak, 'Kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum' dedi. Fatma Şahin yine sustu. Canlı yayında, gözünün önünde bir basın emekçisi tokatlandı, Fatma Şahin yine sustu. Haksızlık etmeyelim, bazı icraatları var Fatma Şahin'in. Ne yapıyor? Mesela okula giden çocukları reklam panosu olarak kullanıyor. Öğrencilere hediye ettiği çantanın üzerine adı yazdırıyor. Toplulaştırma ve yeşil alan gerekçesiyle istimlak ettiği yerleri, yandaşlara ranta açıyor. 2000 yıllık mozaiklerin üzerine topuklu ayakkabıyla basıp sırıtarak fotoğraf çektiriyor.

"KENTİN GELECEĞİNİ DEĞİL DE YANDAŞLARIN ÇIKARINI DÜŞÜNEN FATMA ŞAHİN'İ TARİHİN TOZLU RAFLARINA KALDIRMAYA KARARLIYIZ"

Sadece duran ve susan bu zihniyet karşısında biz susmuyoruz. İlk yerel seçimlerde kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına sessiz kalan, tarihi değerlere saygısızca davranan, Cumhuriyet ilke ve devrimlerini yok sayan, kentin geleceğini değil de yandaşların çıkarını düşünen Fatma Şahin'i tarihin tozlu raflarına kaldırmaya kararlıyız."