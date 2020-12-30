Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan Kemal Delbe, cinayeti itiraf ederek tüm detayları anlattı.

İlk olarak 2009 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını söyleyen zanlı, o dönemde Aylin Sözer'in dil eğitimi için Amerika'da olduğunu, ilk görüşmelerini 2011 yılında Sözer Türkiye'ye döndüğünde gerçekleştirdiklerini söyledi. 2011 yılında bir süre görüştüklerini daha sonra ayrıldıklarını, 2014 ve 2018 yıllarında aralıklarla görüşmeye devam ettiklerini son olarak geçtiğimiz kasım ayında tekrar görüştüklerini belirtti. Aylin Sözer'in de geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

ZANLIDAN KISKANÇLIK İDDİASI

Evli ve üç çocuk babası olduğu, eşinin bir süre önce şehir dışına tayini çıktığı öğrenilen zanlı, kasım ayından bu yana tekrar görüşmeye başladıkları Aylin Sözer'in evine dün sabah 09.00 sıralarında tekrar gidip Sözer'e bu yılbaşını çocuklarıyla geçireceğini söylediğini ifade etti. Sözer'in ise ise bunu kabul etmeyerek "Çocuklarına değil karına gideceksin" deyince tartışmaya başladıklarını iddia etti. Yine zanlının iddiasına göre, tartışma sırasında Sözer, eline geçirdiği bıçakla kendisine saldırmak isteyince katin zanlısı Kemal Delbe, elindeki bıçağı alarak boğazına önce ince bir kesik attı ardından da boğazını derin bir şekilde kesti.

SÖZER'İN HESABINDAN KARDEŞİNE 260 BİN TL YOLLAMAK İSTEDİ

Zanlı daha sonra, Aylin Sözer'in cep telefonundan Sözer'in asistanına onun ağzından bir mesaj attı. Mesajda "Sana EFT yapacağım. Sen de bu EFT'yi nakite çevirip o parayı kuryeyle bana geri getireceksin" demesi üzerine asistanı durumdan şüphelenerek Sözer ile aynı binada yaşayan ablasına haber verdi. Ablası da kardeşinin evine giderek zilini çaldı ancak cevap veren olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kemal Delbe asistandan umduğu yanıtı alamayınca bu kez erkek kardeşinin hesabına 260 bin TL göndermek istedi. Meblağın yüksek olduğunu gören banka teyit etmek için kendisini aradı ve karşıda hesap sahibi Sözer'in sesini duyamayınca transfer gerçekleşmedi.

POLİSLERİ DE YAKMAK İSTEDİ

O sırada ihbarı alan polis ekipleri de Sözer'in yaşadığı dairenin kapısına geldi. Kemal Delbe, dışarıda polisleri görünce kapıya yığınak yaparak eve girişlerini engellemeye çalıştı. Kemal Delbe bir süre önce kullandığı metamfetamin maddesini yere ve Sözer'in üzerine dökerek evdeki doğal gaz borusunu kesip ateşe verdi. Polisler içeri girmek isteyince doğalgaz hortumunu pürmüz gibi kullanarak de onları da yakmak istedi. Polis, uzun uğraşlar sonucu içeri girince Aylin Sözer'in yanmış bedenini ve Kemal Delbe'yi gördü. Kemal Delbe'nin üzerinden 3 gram metamfetamin ve Aylin Sözer'e ait ziynet eşyaları çıktı.

Zanlı şube çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Aylin Sözer'in öldürülmesi olayının zanlısı Kemal Delbe, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.