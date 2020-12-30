Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş - Son Dakika

Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş

30.12.2020 12:55

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Delbe'nin emniyete verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı. Delbe, olay günü uyuşturucu kullandığını, Sözer'i kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. Delbe'nin olay sonrası Sözer'in hesabından 260 bin liraya kardeşine EFT yapmaya çalıştığı da tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan Kemal Delbe, cinayeti itiraf ederek tüm detayları anlattı.

İlk olarak 2009 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını söyleyen zanlı, o dönemde Aylin Sözer'in dil eğitimi için Amerika'da olduğunu, ilk görüşmelerini 2011 yılında Sözer Türkiye'ye döndüğünde gerçekleştirdiklerini söyledi. 2011 yılında bir süre görüştüklerini daha sonra ayrıldıklarını, 2014 ve 2018 yıllarında aralıklarla görüşmeye devam ettiklerini son olarak geçtiğimiz kasım ayında tekrar görüştüklerini belirtti. Aylin Sözer'in de geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

ZANLIDAN KISKANÇLIK İDDİASI

Evli ve üç çocuk babası olduğu, eşinin bir süre önce şehir dışına tayini çıktığı öğrenilen zanlı, kasım ayından bu yana tekrar görüşmeye başladıkları Aylin Sözer'in evine dün sabah 09.00 sıralarında tekrar gidip Sözer'e bu yılbaşını çocuklarıyla geçireceğini söylediğini ifade etti. Sözer'in ise ise bunu kabul etmeyerek "Çocuklarına değil karına gideceksin" deyince tartışmaya başladıklarını iddia etti. Yine zanlının iddiasına göre, tartışma sırasında Sözer, eline geçirdiği bıçakla kendisine saldırmak isteyince katin zanlısı Kemal Delbe, elindeki bıçağı alarak boğazına önce ince bir kesik attı ardından da boğazını derin bir şekilde kesti.

Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş

SÖZER'İN HESABINDAN KARDEŞİNE 260 BİN TL YOLLAMAK İSTEDİ

Zanlı daha sonra, Aylin Sözer'in cep telefonundan Sözer'in asistanına onun ağzından bir mesaj attı. Mesajda "Sana EFT yapacağım. Sen de bu EFT'yi nakite çevirip o parayı kuryeyle bana geri getireceksin" demesi üzerine asistanı durumdan şüphelenerek Sözer ile aynı binada yaşayan ablasına haber verdi. Ablası da kardeşinin evine giderek zilini çaldı ancak cevap veren olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kemal Delbe asistandan umduğu yanıtı alamayınca bu kez erkek kardeşinin hesabına 260 bin TL göndermek istedi. Meblağın yüksek olduğunu gören banka teyit etmek için kendisini aradı ve karşıda hesap sahibi Sözer'in sesini duyamayınca transfer gerçekleşmedi.

Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş

POLİSLERİ DE YAKMAK İSTEDİ

O sırada ihbarı alan polis ekipleri de Sözer'in yaşadığı dairenin kapısına geldi. Kemal Delbe, dışarıda polisleri görünce kapıya yığınak yaparak eve girişlerini engellemeye çalıştı. Kemal Delbe bir süre önce kullandığı metamfetamin maddesini yere ve Sözer'in üzerine dökerek evdeki doğal gaz borusunu kesip ateşe verdi. Polisler içeri girmek isteyince doğalgaz hortumunu pürmüz gibi kullanarak de onları da yakmak istedi. Polis, uzun uğraşlar sonucu içeri girince Aylin Sözer'in yanmış bedenini ve Kemal Delbe'yi gördü. Kemal Delbe'nin üzerinden 3 gram metamfetamin ve Aylin Sözer'e ait ziynet eşyaları çıktı.

Zanlı şube çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Aylin Sözer'in öldürülmesi olayının zanlısı Kemal Delbe, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş

Öğretim Görevlisi, Metamfetamin, Türk Lirası, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
13:32
Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde         
12:52
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı         
10:38
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 13:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei