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AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler - Son Dakika

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler

21.06.2021 13:43

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız. AYM'nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yaptı.

İDDİANAMENİN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapıldı. Saat 10.00'daki toplantıdan iddianamenin kabul edilmesi kararı çıktı. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi raportörü, "iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği" tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sunmuştu.

"DEMOKRASİ ADINA ÖNEMLİ BİR MESAJ VERMİŞ OLACAKLARDI"

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Sancar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız.AYM'nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz.Bu davanın iddianamesi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir."

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kabul edilen iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

SON KARARI 15 KİŞİLİK HEYET VERECEK

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi kabul etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler - Son Dakika


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