AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi - Son Dakika

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

13.10.2020 23:49

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafını paylaşarak darbe iması içeren "Işıklar yanıyor" çıkışına hükümetten ilk tepki geldi. Bakan Mustafa Varank, "AYM üyeleri arasında vesayet özlemi çekenler var. Milletimiz lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise istifa çağrısı yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu davasında AYM'nin kararını yok saymasına ilişkin Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" paylaşımını yaptı. Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren mesajına hükümetten ilk tepki geldi.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

"VESAYET ÖZLEMİ ÇEKENLER VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM Üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. Varank, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" ifadelerini kullandı.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, sosyal medya hesabından ''Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!'' açıklamasını yaptı.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Yıldırım'ın paylaşımına dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından cevap geldi. Bakanlık binasının fotoğrafına yer verilen paylaşımda "Bizde ışıklar hiç sönmüyor" ifadeleri kullanıldı.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

IŞIKLAR YANIYOR'UN ANLAMI NE?

AYM üyesinin bu sözleri Ankara'da bomba etkisi yaratırken gazeteci Gürkan Hacır, "Işıklar yanıyor" söyleminin ne anlama geldiğini açıkladı. Hacır, "Eskiden, özellikle Ankara muhabirleri bunu çok iyi bilir, olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılırdı. Olağanüstü bir durum var anlamında bir gazetecilik terimi hâline gelmişti" ifadelerini kullandı.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi
Ankara'yı ayaklandıran darbe iması! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor
AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi - Son Dakika


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