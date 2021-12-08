Üye Girişi
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor

08.12.2021 14:20
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 16 ve 20 yaşlarındaki iki çocuklarını iki ay arayla kas erimesi hastalığından kaybeden aile, aynı rahatsızlıktan muzdarip 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını yaşatmak istiyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 16 ve 20 yaşlarındaki iki çocuklarını iki ay arayla kas erimesi hastalığından kaybeden aile, aynı rahatsızlıktan muzdarip 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını yaşatmak istiyor.

Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Ayşe-Bilal Yiğit çiftinin ilk çocukları Hilmi Yiğit 2001'de dünyaya geldi. Çiftin, ikişer yıl arayla Arif, Emircan ve Abdulkadir ismini verdikleri üç oğulları daha oldu.

Aile, en büyük çocukları Hilmi'nin 2009'da yürümekte zorlanmaya başlaması sonucu gittikleri hastanede kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla tanıştı.

Doktorların tavsiyesiyle diğer çocuklarına da test yaptıran çift, Arif dışındaki oğullarının da aynı hastalıkla mücadele ettiğini öğrendi.

Yiğit çiftinin, 2010'da dünyaya gelen beşinci çocukları Musa'da da aynı hastalık teşhis edildi.

Hastalığın pençesindeki Hilmi, Emircan, Abdulkadir ve Musa'nın yaşam şartlarını iyileştirmek için çabalayan ailenin diğer oğulları Arif, Temmuz 2016'da geçirdiği trafik kazası sonucu 13 yaşında yaşamını yitirdi.

Kas erimesiyle mücadele eden diğer çocuklarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan Ayşe ve Bilal Yiğit, bu yıl 9 Eylül'de 16 yaşındaki Emircan'ı, iki ay sonra 14 Kasım'da da 20 yaşındaki oğulları Hilmi'yi kaybetti.

Geride kalan 2 çocuklarının üzerine titreyen Yiğit ailesi, zorluklara rağmen yaşama umutla bakıyor.

Devlet desteğiyle evde eğitim gördüler

Baba Bilal Yiğit (45), AA muhabirine, yürüme bozukluğu çeken en büyük çocuklarına kas erimesi hastalığı teşhisi konulmasının ardından yaptırdıkları testlerde biri hariç diğer çocuklarında da aynı hastalığın bulunduğunu öğrendiğinde şok yaşadığını söyledi.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Allah'a sürekli dua ettiğini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"İmtihanımız böyleymiş, şükürler olsun. Biz, bu durumda ne yapmamız lazım, diye düşünürken çocukların hastalığı giderek ağırlaşınca yürüme zorlukları çektiklerini gördük. Çocuklarım tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Bu süreçte çok şey yaptık. Sağ olsunlar büyüklerimiz akülü araba getirdiler, çocuklara ayak oldu. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz 'eğer okula gidemiyorsan ben evde eğitim için öğretmen de gönderiyorum' diyor. Okula gidemedikleri için eve öğretmen geldi ve okuma yazmayı öğrendiler."

Kas erimesi rahatsızlığı bulunmayan tek çocuğunu ise trafik kazasında kaybettiğini hatırlatan Yiğit, elinden geldiğince çocukların her isteğini yerine getirmek için mücadele verdiğini belirtti. Yiğit, "Çocuklar bizlere Allah'ın bir emaneti, herkes bir engelli adayıdır. Bugün sağ isek yarın engelli olmayacağız, diye kaide var mı? Verirken iyi de sıkıntısı olduğu zaman mı kötü, böyle bir şey yok." diye konuştu.

Anne Ayşe Yiğit de (43) en büyük çocuğunun 3 yaşında yürümeye başladığını, 9 yaşında ise hastalık nedeniyle yürüme yetisinin gerilediğini söyledi.

Evlatlarının hepsinin 9 yaşına kadar normal birer çocuk gibi hayatlarını sürdürdüğünü aktaran Yiğit, çocuklarının sağlığına kavuşması için çok sayıda hastaneye gittiklerini ancak doktorların "yapılabilecek bir şey yok" diyerek kendilerini geri yolladığını ifade etti.

Yiğit, çocukların akülü tekerlekli sandalyelerinden evin tadilatına kadar birçok konuda devletin desteğini esirgemediğini sözlerine ekledi.

"Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum"

Çiftin en küçük çocuğu 11 yaşındaki Musa Yiğit, 9 yaşına kadar normal çocuklar gibi sağlıklı olduğunu, sonrasında yürüme yetisini kaybetmeye başladığını ifade etti.

Anneannesiyle zaman geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Yiğit, "Hayvanat bahçesine gitmek ve orada lemur görmek istiyorum. Anneannem hayvanat bahçesine gitmiş ve orada fotoğraf çekmiş. Hayvanat bahçesini çok merak ediyorum." dedi.

"Rüyalarımda umreye gidiyorum"

14 yaşındaki Abdulkadir Yiğit ise gününün büyük bir kısmını annesiyle geçirdiğini, onunla tavuklara baktığını söyledi.

En büyük isteğinin umreye gitmek olduğunu belirten Abdulkadir, "Rüyalarımda evden çıkıp havalimanına, sonra da umreye gidiyoruz. Orada dualar okuyup eve dönüyoruz ve 5-6 gün sonra da ayağa kalkıyorum." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor
KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor

Kahramanmaraş, Kasım, Eylül, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! 14:58 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı 14:46 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı 14:35 Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Son Dakika Haberleri
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı         
15:01
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:48
Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!         
14:40
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:05:50. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile, diğer ikisini yaşatmak için çabalıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement