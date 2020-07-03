Ayrıldığı eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Ayrıldığı eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Yorulmaz, olayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Yorulmaz, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yorulmaz'ı "kasten insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Fatih Yavaşlar, 12 celsedir Dilara Kandak'ın boşandığı eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini ve sonunda adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kızının öldürülmesinin acısını yaşayan Dilek Kandak ise "Adalet yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak." dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kendisinden 40 gün haber alınamayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın (23) 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Boğularak öldürülen Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, boşandığı eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ayrıldığı eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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