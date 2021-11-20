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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbetmişti; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbetmişti; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi

20.11.2021 09:33
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbetmişti; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi

ŞİŞLİ'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B.

ŞİŞLİ'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edilmesi üzerine duruşmalı yapılan yargılamada, aynı ceza verildi.

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darbedildi. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklandı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem oldu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Olay sonrasında Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden yargılanan Mehmet Hanifi B. hakkında 5 Temmuz 2021'de 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.  Sanık hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Huzur ve sükunu bozma' suçlarından ise beraat kararı verildi.

İTİRAZ ÜZERİNE DOSYA DURUŞMALI OLARAK ELE ALINDI

Ancak bu karara Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılması ve 'Basit yaralama' suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle itiraz edildi. İtirazı üzerine mahkeme, dosyayı bu kez duruşmalı olarak ele aldı. 9 Kasım 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Tuğba Erçakar ve Ceylan A. gelirken, sanık Mehmet Hanifi B. katılmadı.

EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİŞikayetçi Tuğba Erçakar, sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu belirterek "Olay günü arkadaşım Ceylan'ın evindeydim. Bu sırada sanık kapıyı çalıp içeriye girdi. Bana birden saldırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit edip yumruk attı. Boğmaya çalıştı. Buna ilişkin görüntüler vardır. Bu olayı sosyal medyaya taşıdım. Sanık bu sebeple beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi Ceylan A. da olay günü kapı çalınca siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtığını, sanığın kapıyı zorla ittirerek zorla içeri girdiğini, sanığın Tuğba'yı öldüresiye vurduğunu, hakaretler bulunduğunu ve kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATI: ŞİKAYETÇİNİN DE KIŞKIRTICI HAREKETLERİ SÖZ KONUSUSanık Mehmet Hanifi B'nin avukatı ise "Sanığın Tuğba'yı yaraladığı kamera görüntüleriyle sabittir. Ancak şikayetçinin de kışkırtıcı hareketleri söz konusudur. Müvekkilimin öncelikle beraatine, aksi halde lehine hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" dedi.

AYNI KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından cezalandırılması istenmişse de atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.  Sanığın şikayetçi Hatice Tuğba Erçakar'a yönelik 'Basit tıbbi müdahale ile yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da karar verildi.


Hakaret, Mahkeme, Aralık, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbetmişti; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbetmişti; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
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