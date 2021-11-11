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Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: "Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak"Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası... - Son Dakika

Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: "Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak"Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası...

11.11.2021 19:35

- Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: "Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak" Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım: "Zengezur Koridoru'nun açılması, bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacaktır" "Türk...

- Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: "Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak"

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım:

"Zengezur Koridoru'nun açılması, bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacaktır"

"Türk Dünyası Aksakallar Gurubu'nun başına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gelecek"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Zengezur Koridoru'nun açılmasına ilişkin, "Bu koridorun açılması, bölgedeki devletlerin zenginliğine, ekonomisine, komşuluk ilişkilerine ve kültürel alışverişine yol açacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, başkanlığını yaptığı dostluk grubu üyeleri ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunduğu temasların ardından basın açıklaması yaptı. Karabağ zaferinden sonra gelen ilk Dostluk Grubu olduklarını vurgulayan Ayrım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli konular hakkında görüştüklerini belirterek, "Gelir gelmez Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 9 Kasım'da kabul edildik. Sayın Aliyev'den Karabağ zaferinin nasıl olduğundan tutun da, bundan sonraki yol haritasıyla ilgili son derece önemli bilgiler bize sunuldu" diye konuştu. Karabağ'da imarın devam ettiğini ve bölgede barış için bölge devletlerinin 6'lı masada bir araya gelmesini beklediklerini aktaran Ayrım, "Akıllı şehirler, akıllı kentler yapılıyor, enerji hatları çekildi. İkinci önemli olan husus Türk dünyası ile olan ilişkiler. Onun altını özellikle çizerek belirttiler. Bu coğrafyada bir daha kan dökülmemesi için, toprak işgallerinin olmaması için, bu bölgede yaşayan insanların huzur içinde, iyi komşuluk için ilişkiler içinde yaşayabilmesi için, barışın bir şey altına alınması lazım. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev savaştan sonra 6'lı masa etrafında bölge devletlerine bir çağrısı olmuştu. Bu masa etrafında oturalım ve bölgeyle ilgili yol haritasını hep birlikte konuşalım ve bu coğrafyada huzur olsun demişlerdi. Şimdi onu bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu koridorun açılması, komşuluk ilişkilerine ve kültürel alışverişine yol açacaktır"

Cumhurbaşkanı Aliyev'in verdiği bir demeçte söylediği sözü hatırlatan Ayrım, "Sayın Aliyev net olarak şunu söyledi. Barışın yolu Zengezur Koridoru'ndan geçer. Zengezur Koridoru, önemli bir koridor. Hem Türkiye açısından, hem de bölge ülkeleri açısından. Bu koridorun açılması, bölgedeki devletlerin zenginliğine, ekonomisine, komşuluk ilişkilerine ve kültürel alışverişine yol açacaktır. Tarihi İpek Yolu'nun bir güzergahı. Bunu çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki, en kısa zamanda işte Rusya'nın, İran'ın, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, bölge devletlerinin, Gürcistan'ın bir araya gelerek bu barış anlaşmasını imzalayacağı şeklinde. Tabi Sayın Aliyev ile toplantıda yapılan en önemli hususlardan bir tanesi, kendisinin son derece moralli, kararlı ve ne yaptığını bilen, yol haritasını belirlemiş bir lider bize önemli bilgileri vermesiydi" diye konuştu.

Ayrım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştüklerini ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ve bundan sonraki yol haritasında parlamentolar arasındaki ilişkiler ile parlamentolara düşen görevlerin neler olacağı konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

"Azerbaycan Türkünün Karabağ'a geri dönmesi için Türkiye ve Azerbaycan gereğini yapıyor"

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Ayrım, Karabağ'daki arazilerin kullanıma açılması adına çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Ayrım, "Karabağ'daki arazilerin biran önce kullanıma açılması için, mayınlardan temizlenmesi ile ilgili Türkiye ve Azerbaycan, birkaç devlet bu mayın temizleme işlerinin içindeler. İnşallah bu araziler temizlendiği zaman orada da Türkiye-Azerbaycan birlikte ne gerekiyorsa tarım konusunda da yapıyorlar. Göçkün Azerbaycan Türkünün biran önce oralara gitmesi, Karabağ topraklarında evlerine kavuşup, tarımla, ziraatla uğraşması için ne gerekiyorsa Türkiye-Azerbaycan güçlü bir şekilde bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

"Aras Nehri boyundaki serbest ticaret bölgesi çok önemli"

Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, özel sektörün bölgeye gelmesi ve yatırım yapması için bir takım teşvik tedbirleri ve kolaylıklar adına çalışmaların olduğunu aktardı. Ayrım, "Türkiye'den ilgi duyan firmalar oluyor. Onlar zaten müracaat ettiklerinde, turizm konusunda olsun diğer sektörlerde olsun gerekli imkanlar sunuluyor. Bu süreçte Türk ve Azerbaycan firmalarının birlikte, dayanışma içinde, Karabağ'ın imarını nasıl en iyi şekilde, burada 30 yıl evvel yaşamış insanlara nasıl açabiliriz. Temel konu bu. Serbest Aras boyunda serbest bölge kurulmuş. İnsanlar buraya gelsin, üretimini yapsın, başka ülkelere göndersin. Bu çok önemli. İnşallah biz bunun da takipçisi olacağız. Bizim Türk firmalarının, ufak imalat yapan firmaları oraya yönlendireceğiz. Çizilen yol haritası çok olumlu görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyası Aksakallar Gurubu'nun başına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gelecek"

Açıklamasının sonunda ise, Türk Dünyası Aksakallar Gurubu'nun başına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın geleceğini vurgulayan Ayrım, "Tecrübeli, deneyimli bir devlet adamının oraya gelmesi önemli. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da önderliğinde, Türk dünyasında Özbekistan'dan başlayan bu dayanışmanın, Azerbaycan'a kadar süratle gelmesi, Azerbaycan'dan o tarafa süratle gitmesi. Bunu sağlayacak güçteyiz, potansiyelimiz var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücü diyoruz" dedi.

Öte yandan 9 Nisan'dan bu yana Bakü'de bulunan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Milli Meclis Başkanı Gafarova tarafından kabul edilmişti. Sonrasında heyet, Tarım Bakanı İnam Kerimov ile bir araya gelen, Milli Meclis'te çeşitli komisyonlarla toplantılar gerçekleştirmişti.

Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası...
Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası...
Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası...
Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası...

Şamil Ayrım, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: 'Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak'Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrım'dan Zengezur Koridoru vurgusu: "Bölgedeki devletlerin komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacak"Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası... - Son Dakika
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