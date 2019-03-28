Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var

İlk Kez Milli Formayı Giyen Efecan Karaca: Her Şey Milli Takım İçin