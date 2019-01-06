Aytemiz Alanyaspor Salonda Çalıştı
59 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarını salon çalışmasıyla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor
ikinci yarı hazırlıklarını salon çalışmasıyla sürdürdü. Çalışmada yeni transfer Ozan Tufan
da yer aldı.
İkinci yarı hazırlıklarını Alanya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor
, hava muhalefeti nedeniyle konakladığı otelin sahasında yapılması planlanan antrenmanı fitness salonunda gerçekleştirdi. Turuncu yeşilli futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı antrenmana Fenerbahçe
'den sezon sonuna kadar kiralanan Ozan Tufan da katıldı.
Turuncu yeşilli takım, kamp çalışmalarına bugün çift idmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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