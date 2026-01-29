AYTO Üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'nda - Son Dakika
AYTO Üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'nda

AYTO Üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı\'nda
29.01.2026 12:23
Aydın Ticaret Odası üyeleri, mobilya fuarında sektördeki yenilikleri ve teknolojileri inceledi.

Aydın Ticaret Odası üyeleri, İstanbul'da düzenlenen mobilya fuarına katılarak mobilya sektöründeki yenilikleri ve üretim teknolojilerini yerinde inceledi.

İstanbul Fuar Merkezi ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda Aydın Ticaret Odası da (AYTO) her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerini unutmadı. Fuara katılan AYTO üyeleri mobilya sektöründeki son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu. Fuar kapsamında AYTO üyeleri, sektörün yenilikçi ürünlerini, güncel teknolojilerini ve üretim süreçlerine yönelik uygulamaları yerinde inceleyerek firmalarla birebir temas kurdu. Ulusal ve uluslararası birçok markanın yer aldığı organizasyon, yeni iş birlikleri açısından da önemli fırsatlar sundu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, İstanbul Mobilya Fuarı'nın sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların firmalara yeni pazarlara açılma, ürün çeşitliliğini artırma ve ticari bağlantılarını güçlendirme imkanı sağladığını ifade etti. Ayrıca Ülken, AYTO olarak üyeleri fuarlarla buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYTO Üyeleri İstanbul Mobilya Fuarı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:58
