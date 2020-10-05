Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı" - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı"

- Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı" Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 22 adası, doğal tabiat parkı, ormanları, çok sayıda koyları, gezi tekneleri ve özel yatlarıyla, yaz kış insan hareketliliğinin yaşandığı Ayvalık'a deniz...

- Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı"

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 22 adası, doğal tabiat parkı, ormanları, çok sayıda koyları, gezi tekneleri ve özel yatlarıyla, yaz kış insan hareketliliğinin yaşandığı Ayvalık'a deniz itfaiyesinin acilen kurulması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda körfez içinde yat ve teknelerde çıkan yangınlara itfaiyenin müdahale etmekte çok zorlandığını hatırlatan Başkan Ergin, "22 adanın herhangi birinde çıkacak olan çalı veya orman yangınına deniz itfaiyesi kolaylıkla müdahale edebilir. Deniz itfaiyemiz kurulu olsaydı, geçtiğimiz haftalarda tabiat parkımızda çıkan yangına denizden de müdahale edebilir, yanan alanı en aza indirebilirdik" dedi.

Ayvalık Körfezi çevresinde yangına çok hassas orman alanlarının bulunduğunu, özellikle geçmiş yıllarda adalarda çıkan yangınlara anında müdahale edilmediği için büyük kayıplar yaşandığına değinen Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Ayvalık Tabiat Parkı'nda ve orman alanında çıkan yangın hepimizi derinden üzdü. O gece sabaha kadar beraberdik, herkese gönülden teşekkür ediyorum. O gece şunu hissettim, gerçekten ciddi bir devlet refleksi gösterdiğimizi düşünüyorum. Birçok noktada yangın varken, bakıyoruz bir tır'ın üstünde dozer var, DSİ araç göndermiş, çevre belediyelerden gelmiş, birçok noktadan araç görev bekliyordu. Bun anlamda ben herkese gösterilen refleks için tekrar çok teşekkür ediyorum."

Ayvalık Belediyesi ile ilgili Temmuz ayında gerçekleştirilen stratejik planların konuşulduğu toplantıda konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Başkan Ergin, "Ayvalık Körfezine deniz itfaiyesi şart oldu. Tabiat Parkı içindeki adalarda yaz aylarında yangınlar çıkıyor. Gitmekte zorlanıyoruz, gittiğimizde ise alet edavat yok. Geçtiğimiz günlerde itfaiye erlerini ziyaret ettim. Bu mesele yine konuşuldu, adaya giden itfaiye erleri yangını söndürmek için kullandıkları vana, çeşme suyu gibi tazyiksiz aktığı için, çalı çırpı ile yangın söndürülmeye çalışılmış. Büyük emek harcıyorlar" dedi.

Bu yaz sezonunda çıkmamasına rağmen, hemen her yıl denizde tekne facialarının yaşandığını belirten Ergin, deniz itfaiyesi olmadığı için teknelerin yanıp kül olduğunu sözlerine ekledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: 'Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı' - Son Dakika

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