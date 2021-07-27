Ayvalık Belediyesi, çöp konteynerlerini yeraltına almaya devam ediyor - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mevcut çöp konteynerlerinin hijyen, düzen ve kapasite açısından daha kullanışlı hale getirilmesi için, uygun olan cadde ve sokaklarda yeraltına alınmasına bir program dahilinde devam edeceklerini söyledi. Yeraltı uygulamasıyla, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçileceğini belirten Başkan Ergin, "Çöplerin toplanmasında en sağlıklı ve modern yöntem olarak bilinen yeraltı konteyner sistemi, klasik konteynerlerden daha fazla depolama kapasitesine sahip. Ayrıca, çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.

Yeraltı konteyner sisteminin; hava koşullarına, atılan çöplere ve yağmur suyuna karşı dirençli olarak tasarlandığına değinen Başkan Ergin, vatandaşlar açısından da kullanımının çok kolay ve pratik olduğunu belirtti. Konteynerlere atılan çöplerin iç konteyner haznesinde depolanacağını vurgulayan Ergin,"Böylece, çöplerin çevreye dağılarak kirlilik yaratmasının da önüne geçilecek. Büyük hacmi nedeniyle çevresinde bulunan klasik konteynerleri de kaldırdık" dedi.