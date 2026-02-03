Ayvalık\'ta 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollar ile Yunanistan'a gitmek isteyen 9 düzensiz göçmen zeytinlik alanda jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde zeytinlik arazi içerisinde saklandıkları tespit edilen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı GÖKSEM'e sevk edildi.
Göçmenleri bölgeye getirdiği değerlendirilen 2 şüpheli şahsın tespit edildiği, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda göçmenlerle birlikte 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet bot şişirme pompası ile 20 litre benzin ele geçirildi. - BALIKESİR
