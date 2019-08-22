Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı esti
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Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı esti

1 saat önce

Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı estiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirel hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı esti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirel hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

"Ata Demirel Gazinosu" adını verdiği oyunuyla çıktığı yaz turnesinin Ayvalık etabında; açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranını kahkahalara boğan ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinden aryalara kadar harika bir repertuvarı da seslendirdi.

Ayvalık Açık Hava Tiyatrosunu dolduran hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğan Ata Demirel'e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süresince sahnede kalan usta komedyen Ata Demirel, gösterimini sonunda binlerce izleyicisi tarafından ayakta alkışlandı.

Ata Demirer, Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
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