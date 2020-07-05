Ayvalık'ta Covit 19 pandemisine karşı atlı jandarma timleri iş başında - Son Dakika

Ayvalık'ta Covit 19 pandemisine karşı atlı jandarma timleri iş başında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde atlı jandarmalar görev yapıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde atlı jandarmalar görev yapıyor.

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İkisi atların seyisi olmak üzere iki uzman çavuşun haricinde üç eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında hırsızlık olaylarının büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor.


Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Pınar ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Arıcıoğulları öncülüğünde; Candaş, Ülgen ve Gençer isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin sempatisini kazanıyor.


Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce vatandaş tarafında adeta ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.


Bu yıl Koronavirüs pandemisi gölgesi altında başlayan turizm sezonunda özellikle Sarımsaklı bölgesinde binlerce turistin ağırlanması beklenirken, bölgede başta Kovit 19 önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafenin korunması ile güvenlik önlemlerini arttıran jandarma, plajlar ve motorlu araçların girmekte zorlandığı bölgelerde atlı jandarma ekipleriyle de tedbirlerini arttırıyor.


Atlı timlerin 22 Ağustosa kadar görev yapacağı öğrenilirken, atlı timlerin daha sonra Jandarma Genel Komutanlığının belirlediği Türkiye'nin başka kentlerine de gönderilerek benzeri çalışmaları sürdürecekleri kaydedildi. - BALIKESİR

Sarımsaklı, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Covit 19 pandemisine karşı atlı jandarma timleri iş başında - Son Dakika

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