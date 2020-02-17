Ayvalık'ta satranç turnuvası heyecanı - Son Dakika
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Ayvalık'ta satranç turnuvası heyecanı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Satranç Spor Kulübü ile TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen "Yeni Yıl Satranç Turnuvası" sona erdi.

Ayvalık'ta satranç turnuvası heyecanı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Satranç Spor Kulübü ile TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen "Yeni Yıl Satranç Turnuvası" sona erdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


97 lisanslı sporcunun katıldığı turnuva 8 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve 18 yaş altı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi.


İsviçre sistemiyle oynanan turnuvayı, Başhakem Metin Ahmet Erhan, İl Hakemi Nahil Filiz, İl Hakemi Ahmet Aksal, Aday Hakem Acar Aktosun ve Aday Hakem Adem Seçkin Doğan'dan oluşan hakem heyeti yönetti.


Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları, turnuva hakemleri ve kulüp yönetimi tarafından verildi.


Ayvalık Satranç Kulübü olarak turnuvaları gelenekselleştirdiklerini, Balıkesir merkez ve komşu ilçelerin yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale ve Muğla illerinden katılım sağlanmasına mutlu olduklarını belirten kulüp başkanı Nahil Filiz, derece yapan sporcuları kutlayarak, katılan tüm sporculara, velilere ve antrenör öğretmenlere teşekkür etti.


İşte dereceye giren başarılı sporcular


Turnuvanın 8 yaş altı kategorisinde; Kıvanç Kabaağaç birinci, Tuna Karakul ikinci, Doruk Uzuner üçüncü, Demir Yılmaz dördüncü Ege Uyar beşinci oldu. Bu kategoride en iyi kız sporculuğu unvanını da Ceylin Behice Demiral elde etti.


Bu kategoriye katılan tüm sporculara satranç sporunu teşvik etmek amacıyla birer anı madalyası hediye edildi.


Turnuvanın 12 yaş altı kategorisinde; birinciliği Nazım Efe Maraşlı elde ederken, Kerem Saray ikinci, Batin Okur üçüncü, Alper Batuhan Aksoy dördüncü ve Celil Demiral da beşinci oldu. Bu kategoride ise en iyi kız sporculuğu unvanını Beyza Yamaç kazandı.


Ayvalık'taki Yeni Yıl Satranç turnuvasında 14 yaş altı kategorisinde; birinciliği Arda Turhan, ikinciliği Aysu Yalınkılıç, üçüncülüğü Ahmet Emre İbiş, dördüncülüğü Can Küçük ve beşinciliği de Can Akbulut elde etti. Bu kategoride en iyi kız sporculuğa ise Aysu Yalınkılıç layık görüldü.


Turnuvanın gençler kategorisinde birinciliği Orkun Efe Alumert elde ederken, ikinciliği Ahmet Halil Çakıcı, üçüncülüğü de Birkan Döndü kazandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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