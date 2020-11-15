Ayvalık'ta sazlık alanda yangın - Son Dakika

Ayvalık'ta sazlık alanda yangın
15.11.2020 21:11
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çöplerin de bulunduğu sazlık alana sigara izmaritinin atılması sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak, 5. kez ağlarla buluştu Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar