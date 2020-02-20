Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir yolunu birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Küme Evler mevkiinde tali yoldan çıkan 35 GC 1147 plakalı otomobil ile Balıkesir istikametinden gelen 34 CGL 804 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri Talat Özgen ile Uğur Gün, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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