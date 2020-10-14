Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki bir firmaya ait yağ fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzü kısa sürede siyah dumanla kaplanırken, itfaiye söndürme çalışması başlattı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikadaki yağ paletlerinin olduğu bölümde çıktığı öğrenilen yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatılırken, gökyüzü kısa sürede siyah dumanla kaplandı.