Ayvalık Vilayetler Evi Plajı'na mavi bayrak asıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Vilayetler Evi'nin plajına mavi bayrak asıldı.

Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde bulunan tesisteki mavi bayrak teslim töreninde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kente bu yıl üç ilave mavi bayrak kazandırıldığını söyledi.

Şıldak, ???????kriterleri tamamlayan tüm tesislerin ve sitelerin mavi bayraklı olmasını istediklerini belirterek "Bugün burada kamuya ait ilk mavi bayrak alan Türkiye'deki ilk tesis ise Vilayetler Hizmet Birliğine ait olan Vilayetler Evi oldu." dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş de kriterleri taşıyan her bölgeye mavi bayrak verme gayretinde olduklarını bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Vilayetler Evi'ne mavi bayrağın çok yakıştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Vilayetler Evi'nin sahilinden cankurtaranların jet skilerle getirdikleri mavi bayrak, Vali Şıldak ve beraberindekilerce göndere çekildi.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük ile vatandaşlar da katıldı.