Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Azerbaycan'a destek amacıyla vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarına saldırı başlatan Ermeni güçlerine cephe hattında gereken cevabın verilmesine devam edildiğini söyledi.

Türk halkının kardeş Azerbaycan'ı haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar destekleyeceğini belirten Okumuş, bu kapsamda ilçenin işlek caddelerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattıkları aktardı.

Azerbaycan'a destek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ayrıca camilerde mevlit okutulup dualar edildiğini anlatan Okumuş, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya her zaman devam edeceğini vurguladı.