Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Edirne'de vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Edirne'de vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nden başlayarak araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Azerbaycan'a sloganlarla da destek veren grup, şehir turunu Selimiye Meydanı'nda sonlandırdı.

Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Azerbaycan, Ermenistan, Edirne, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 23:08 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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