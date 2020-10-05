Azerbaycan'a sloganlarla da destek veren grup, şehir turunu Selimiye Meydanı'nda sonlandırdı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi 'nden başlayarak araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Ermenistan 'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.

Edirne 'de vatandaşlar, Azerbaycan 'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Son Dakika › Güncel › Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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