Üye Girişi
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım "Zafer Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika

Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım "Zafer Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi

05.11.2021 23:26
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde yalnız olmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu zafer hem de sizin zaferinizdir kardeşlerim. Zor günlerde, savaşta bir yerde olduğumuz gibi bugün zaferi de bir yerde kutluyoruz.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde yalnız olmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Bu zafer hem de sizin zaferinizdir kardeşlerim. Zor günlerde, savaşta bir yerde olduğumuz gibi bugün zaferi de bir yerde kutluyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Mammadov, 8 Kasım'ın, tüm Azerbaycan halkının 30 yıldır arzu ettiği gün olduğunu söyledi.

Mammadov, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan halkının tek olmadığını, savaşın başından bu yana her gün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin, bakanlarının, milletvekillerinin ve siyasetçilerinin Azerbaycan'a destek mesajları gönderdiğini kaydetti.

Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunda savaşan askerlere ve halka destek olmak için Türkiye'den her hafta çok sayıda ziyaretin yapıldığını ifade eden Mammadov, "Bu zafer hem de sizin zaferinizdir kardeşlerim. Zor günlerde, savaşta bir yerde olduğumuz gibi bugün zaferi de bir yerde kutluyoruz." dedi.

Mammadov, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" felsefesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." sözü üzerine devlet ilişkilerini kurduklarını belirterek, bu ilişkilerin dünya ülkeleri için bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bugün Azerbaycan ve Türkiye dostluğu üzerine yeni bir dayanışma modelinin olduğunu kaydeden Mammadov, bu modelin bağımsızlık ve güvenlik sağladığını vurguladı.

Mammadov, bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilanının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "30 yılda Azerbaycan devleti zor, ağır bir yoldan geçti. Topraklarımız işgal edildi, devletimiz problemlerle karşılaştı. Ancak, biz ayağa kalktık, dostlarımızla kardeşlerimizle el ele tutup ayağa kalktık. Devlet kurduk, ordu kurduk." ifadesini kullandı.

"Vakit, işgal dönemi boyunca mayın döşenen alanlara barışın tohumlarını ekme vaktidir"

TBMM Başkanvekili Adan ise bugünkü toplantıdaki manzaranın "iki devlet tek millet" olmanın bir nişanesi olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazdığını, 30 yıl süren işgale son verdiğini anlatan Adan, bağımsızlık uğruna canını veren şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu.

Adan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugüne kadar uygulanmayan kararlarını Azerbaycan'ın hayata kendisinin geçirdiğini, bunun 1 milyondan fazla yerinden edilen Azerbaycanlının eve dönüş yolunu açtığını aktardı.

Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerinin 15 Haziran'da imzalanan Şuşa Beyannamesiyle tarihe not düşüldüğünü vurgulayan Adan, beyannamenin aynı zamanda iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda herkese önemli sorumluluklar yüklediğini kaydetti.

Adan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizi her alanda daha da kuvvetlendireceğiz. İşgalden kurtarılan topraklarda ülkemizin de aktif şekilde yer aldığı, yeniden imar ve ihya çalışmaları sonucunda bölgeler tabiri caizse küllerinden yeniden doğmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuzuli ve Zengilan'a yaptığı ziyaretlerde bu durumun net bir şekilde ortaya çıktığına işaret eden Adan, "işgalden kurtarıldığında bayrak asmaya dahi bina bulunamazken", Fuzuli'nin 8 ayda uluslararası bir havaalanına kavuştuğunu söyledi.

Adan, "İşgalden azad edilen topraklardaki kalkınma seferberliğine kurumlarımız, şirketlerimiz Türkiye büyük bir özveriyle katılmaktadır. Artık vakit, işgal dönemi boyunca mayın döşenen alanlara barışın tohumlarını ekme vaktidir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 yılda 3 defa Azerbaycan'a seyahat etti"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov da 8 Kasım'ın yalnızca Azerbaycan'ın Zafer Günü olmadığını, tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu dile getirdi.

Emiraslanov, Azerbaycan topraklarının 30 yıl Ermeni işgali altında kaldığını ancak Türkiye ile birlikte hiçbir zaman bu işgali kabul etmediklerini ve her gün topraklarının işgalden kurtarılmasını beklediklerini anlattı.

Haydar Aliyev'in 1990'lı yılların başında Azerbaycan topraklarını kan dökmeden işgalden kurtarmak istediğini kaydeden Emiraslanov, Ermenistan ve destekçilerinin buna imkan vermediğini belirtti.

Emiraslanov, "Vatan muharebesi başladığı andan bugüne kadar kardeş Türkiye'nin 84 milyonluk ahalisiyle birlikte, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın yanında oldu. Bugün de bu destek devam ediyor." dedi.

Karabağ Savaşı sırasında Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sık sık Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Emiraslanov, Azerbaycan halkının kalbinde olduklarını ve Azerbaycan'da kendilerine çok büyük hürmet ve muhabbet olduğunu dile getirdi.

"Savaş başladığında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 yılda 3 defa Azerbaycan'a seyahat etti." diyen Emiraslanov, Azerbaycan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi ve muhabbet duyduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla resepsiyon verdi
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla resepsiyon verdi
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla resepsiyon verdi
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla resepsiyon verdi
Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla resepsiyon verdi

Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım 'Zafer Günü' dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika


Son Dakika

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi 23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı 21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi 21:11 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı 18:56 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
23:10 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
22:23 İstanbul'a çöken sis mest eden görüntüler ortaya çıkardı
22:10 Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den tepki gösterildi: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik
21:57 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis sebebiyle ertelendi
21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı
21:52 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var
21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı
21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım         
23:11
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek         
20:45
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 23:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Büyükelçiliği, 8 Kasım "Zafer Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement