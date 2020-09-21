- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu-... - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu-...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu "Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Birleşmiş Milletler 75.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu

"Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulunurken, "Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır'ın konuşmasıyla başladı. Korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesaj ile katıldı.

Aliyev mesajında, "Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2 Mart 1992'de Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Bağımsızlık en yüksek değerdir ve Azerbaycan halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşama ümidinin ve arzusunun bir tezahürüdür. Yaklaşık 30 yıllık bağımsızlık döneminde Azerbaycan çeşitli alanlarda büyük ilerleme kaydetmiştir. Tüm üye devletler, BM'ye katılarak, herhangi bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktan veya güç kullanmaktan kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Ancak Ermenistan, yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etti ve Azerbaycan'a karşı askeri güç kullandı. Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölgeyi işgal etti. 1993 yılında kabul edilen dört BM Güvenlik Konseyi kararı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal ve koşulsuz geri çekilmesini talep ediyor. Ne yazık ki Ermenistan bu kararları hala görmezden geliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptı. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi oldu. Ermenistan, Hocalı soykırımı yaptı. Bir düzineden fazla ülke Hocalı soykırımını tanıdı. Ermenistan, işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ederek yasadışı yerleşim politikası izliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına ait tarihi ve dini eserleri tahrip etti" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın kasıtlı olarak temas hattı ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sivil halkı hedef aldığını belirten Aliyev, "Ermenistan, son provokasyon eylemini Ermenistan-Azerbaycan sınırında Temmuz ayında gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde top atışları sonucunda askerlerimiz ve bir sivil öldürüldü, sivil altyapı ağır hasar gördü. Ermeni sabotaj grubu temas hattını aşmaya çalıştı. 23 Ağustos 2020'de grubun lideri Azerbaycan ordusu tarafından tutuklandı. Grubun Azerbaycanlı askerlere ve sivillere karşı terör eylemleri planladığını kabul etti. Ermenistan Başbakanı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuk yaptığı görüşmelerin formatını ve özünü kasıtlı olarak ihlal ediyor. 'Karabağ Ermenistan'dır' sözü müzakere sürecine ciddi bir darbe. Müzakere sürecinde asılsız koşullar ortaya koyuyor. Azerbaycan tarafından kabul edilemez olan 'yedi şart' tarafımızdan reddedildi. Barışı sağlamak için tek şartımız var. Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir. Bütün dünya Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara katılmak zorunda kalacak on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Bu, Ermeni liderliğinin yeni saldırgan niyetini açıkça göstermektedir. Ermenistan Savunma Bakanı Azerbaycan'ı 'yeni topraklar için yeni savaş' açıklamalarıyla tehdit ediyor. Agresif söylem ve provokasyonlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yeni bir saldırıya hazırlandığını gösteriyor. BM'yi ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın daha fazla askeri saldırganlığından kaçınmaya çağırıyoruz. Provokasyonların ve gerilimlerin tırmanmasının sorumluluğu Ermenistan'ın liderliğine aittir" dedi.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu-...

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu-... - Son Dakika


Son Dakika

Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur         
00:40
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
21:56
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 02:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu-... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei