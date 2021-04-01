Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

01.04.2021 22:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalyaAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın envarterinde bulunan Türk SİHA'ları Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdür Haluk Bayraktar ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takdim edildiği belirtildi.

"BÜYÜK ŞEREF VE ONUR DUYDUK"

Konuyla ilgili Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.' ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya - Son Dakika


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