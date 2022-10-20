Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan- Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in toplantı alanından ayrılma CEBRAYIL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en... - Son Dakika

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