Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en...

20.10.2022 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantı alanından ayrılma CEBRAYIL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantı alanından ayrılma CEBRAYIL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan- Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli."

Kaynak: AA
YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en... - Son Dakika
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