Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bodrum'da

MUĞLA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bodrum'a geldi.

Azerbaycan'ın 2003'ten beri dördüncü Cumhurbaşkanı ve önceki cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev, Bodrum'da tatil yapıyor. Göltürkbükü'ndeki bir otelde tatil yaptığı öğrenilen Aliyev, bugün Bodrum Limanı'na geldi. Aliyev, limandan araç konvoyu ve geniş güvenlik tedbirleri altında kalacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı ve aynı zamanda eşi Mihriban Aliyeva ile çocuklarının ise Bodrum'da olup olmadığı bilinmiyor.