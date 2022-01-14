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Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı

14.01.2022 19:15

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna ziyareti sırasında Azerbaycan ve Ukrayna arasında tarım, enerji ve ticaret alınlarında işbirliğine dair 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna ziyareti sırasında Azerbaycan ve Ukrayna arasında tarım, enerji ve ticaret alınlarında işbirliğine dair 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Ukrayna'ya çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de bir araya geldi. Aliyev ve Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından tarım, enerji ve ticaret alınlarında işbirliğine dair 6 mutabakat zaptı imzaladı. Aliyev ve Zelensky imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için birçok fırsatı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, özellikle enerji sektöründe işbirliği planlarının yanı sıra petrol arıtma alanındaki işbirliğini artırma fırsatları olduğunu belirtti.

Gıda sektöründe ortak girişimler kurularak gıda güvenliği ve ortak inovasyon faaliyetleri ele aldıklarını ifade eden Aliyev, Azerbaycan ve Ukrayna arasında bugün imzalanan mutabakat zaptların ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Azerbaycan ve Ukrayna arasındaki işbirliğinin gelişmesi için birçok fırsat olduğunu vurgulayan Aliyev, "Her alanda işbirliğine hazırız ve tüm işbirliğinin güçlü dostluğumuza dayandığını tekrarlamak istiyorum" dedi. Aliyev, Ukrayna ve Azerbaycan'ın her zaman birbirlerini desteklediklerini ve bugün imzalanan belgelerin bu desteğin bir başka kanıtı olduğunu vurguladı. Aliyev ayrıca, Zelensky'i Azerbaycan'a davet ederek, "Bu fırsatı kullanarak sizi Bakü'yü ziyaret etmeniz için davet ediyorum" dedi.

"PANDEMİYE RAĞMEN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARLIK REKOR SEVİYEYE ULAŞTI"

Azerbaycan ve Ukrayna'nın güçlü bir stratejik ortaklık kurduğunu belirten Zelenskiy, Aliyev'in ziyareti sırasında Kiev'de Devlet Başkanları Ortak Deklarasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti. Zelenskiy, imzalanan anlaşmaların uygulanmasının, yatırım faaliyetlerini basitleştirerek, gıda ve enerji güvenliğini güçlendirip, ikili ticareti artıracağını belirtti.

Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını belirterek Zelenskiy, "Ancak ticareti daha da artırmak, karşılıklı yatırımları artırmak ve büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek için 2024 yılına kadar ikili ticaret hacmini ikiye katlamak gibi iddialı hedefler belirliyoruz" dedi.

Zelenskiy, karayolu ve demiryolu taşımacılığı da dahil olmak üzere ülkeler arasındaki geçiş potansiyelini artırma ihtimaline de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Aliyev ile yapılan görüşmede Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova'yı birbirine bağlayan bir ulaşım koridoru oluşturulması konusu gündeme geldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığının yanı sıra havacılık alanında da işbirliğini yoğunlaştırmamız gerekiyor. GUAM bünyesinde Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova'yı birleştiren bir ulaşım koridoru oluşturulması da dahil olmak üzere bir dizi konu üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı
Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı

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cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan-Ukrayna arasında tarım enerji ve ticaret alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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