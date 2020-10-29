Son dakika haber... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
29.10.2020 14:37
Son dakika haberler: - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusu tarafından vurularak 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Berde kentini ziyaret etmesinin ardından sıcak...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Terter kentini ziyaret etti
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusu tarafından vurularak 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Berde kentini ziyaret etmesinin ardından sıcak çatışmaların yaşandığı Terter kentini de ziyaret etti.
Ermenistan 3'üncü ateşkesi ihlallerine devam ederek sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, beraberindeki diplomat heyet ile birlikte işgalci Ermenistan ordusuyla sıcak çatışmaların yaşandığı Terter kentini ziyaret etti. Bölgede sığınaklarda yaşayan sivil vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki askeri yetkililerden bilgi alan Hacıyev, Azerbaycan halkının birlik beraberlik içerisinde zafere ulaşacaklarını belirtti.
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