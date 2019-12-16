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Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...
7 saat önce
Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı.
Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı.
Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33
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