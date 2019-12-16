Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın... - Son Dakika Spor

Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...

7 saat önce

Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı.

Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın..., System.String[]

Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı.


Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor.


Futbol Federasyonu, Avrupa, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor
Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı

Son Dakika Haberleri
22:33 Yukatel Denizlispor - Son Dakika Spor
22:30 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
22:14 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:11 Yukatel Denizlispor: 1-2 - Son Dakika Spor
22:04 Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor
22:03 Ponck ilk golünü attı - Son Dakika Spor
21:57 Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]