Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

19.10.2020 14:21
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Mersin'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mersin'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için dualar edilirken, Ermenistan'a tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi tarafından Muğdat Cami önünde düzenlenen programa, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ile ilçe teşkilatlarından yöneticiler, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bir din görevlisi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası, hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için dualar edildi. Burada dernek adına açıklama yapan Hasan Aslan, Sovyetlerin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun, sıcak çatışmaya döndüğünü söyledi. 1991 yılından beri Ermenistan'ın hiçbir anlaşmaya uymadığını vurgulayan Aslan, "Bu süreçte bile saldırmaya devam eden Ermenistan, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak, yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi katletmiş ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp, vatan hasreti çektirmiştir. 30 yıl önce yaşanan acılar hale tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emeklerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir" dedi.

"Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır"

30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan çok uzak olduğunu vurgulayan Aslan, "Zalim ve işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğunu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmek bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Zalim ve işgalci Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ermenistan, Azerbaycan, Mersin, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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