Azerbaycan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine ilgi - Son Dakika

Azerbaycan'da, Türkiye ile eş zamanlı gösterime giren "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, sinemaseverlerin ilgisini görüyor.

Bakü'deki birçok sinema salonunda gösterilen filmi, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavir ve çalışanları da izledi.

Büyükelçi Bağcı, filmi izledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin Türkiye'nin 30 yıllık terörle mücadele tarihine atıfta bulunan, ışık tutan, duygulu bir film olduğunu söyledi.

Filmde, her biri şehit olan Ferhat Gedik, Eren Bülbül ve Fethi Sekin'in işlendiğini hatırlatan Bağcı, "Kuşkusuz Eren bir sembol, terörle mücadele askerlerimize destek veren bir kahraman, asker olmadan asker gibi düşünmeyi becerebilen bir Anadolu yiğidi. Çok duyguluydu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık." dedi.

Bağcı, terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet diledi, filmin kardeş ülke Azerbaycan'da da gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.