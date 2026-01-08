Azerbaycan'dan Ermenistan'a İkinci Petrol Sevkiyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Azerbaycan'dan Ermenistan'a İkinci Petrol Sevkiyatı

08.01.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan, Azerbaycan'dan 2025'teki ilk sevkiyattan sonra ikinci petrol ürünleri sevkiyatını onayladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan medyasının Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünlerinin ikinci sevkiyatına ilişkin haberini doğruladı. Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, bu kez birkaç bin tonluk sevkiyat yapılacağını bildirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Basın Sözcüsü Lilit Şaboyan, Azerbaycan medyasında yer alan Ermenistan'a gönderilecek petrol ürünlerinin ikinci sevkiyatına ilişkin haberlere ilişkin soruyu yanıtladı. Azerbaycan medyasının sevkiyat haberini doğrulayan Şaboyan, herhangi bir ayrıntı vermedi. Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan yeniden benzin geliyor; birkaç bin tonluk sevkiyat söz konusu. Bu kez yüksek oktanlı ve standart benzin de olacak" dedi.

Azerbaycan medyası duyurmuştu

Azerbaycan medyasında dün yer alan haberlerde, Azerbaycan'dan Ermenistan'a bugün daha geniş bir petrol ürünü sevkiyatı göndereceğini yazmıştı. Haberlerde, bu kez bin ton 92 oktan, aynı miktarda dizel yakıt ve bin ton 95 oktan taşınmasının planlandığı belirtilmişti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ilk kez petrol ürünleri 2025 yılının sonunda gönderilmişti. 19 Aralık'ta Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gönderilen Azerbaycan benzini yüklü tren, Ermenistan'ın "Ayrum" demiryolu istasyonuna ulaşmıştı. Toplamda bin 218 ton A-95 tipi benzin taşınmış oldu. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Azerbaycan'dan Ermenistan'a İkinci Petrol Sevkiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Ermenistan'a İkinci Petrol Sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.