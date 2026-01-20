Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 1 Milyon Dolarlık Yardım

Azerbaycan, Ukrayna'ya elektrik malzemelerinden oluşan 1 milyon dolar değerinde insani yardım gönderdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 1 milyon dolar değerinde malzeme Azerbaycan Enerji Bakanlığınca Sumgayıt Teknoloji Parkı'ndan Ukrayna'ya gönderilmek üzere uğurlandı.

12 alçak gerilim panosu, 11 jeneratör, 5 transformatör ile 27 bin metre kablo ve iletkenden oluşan malzemeler Ukrayna'da savaştan etkilenen bölgelerde elektrik altyapısının düzenli hale getirilmesinde kullanılacak.

Yeni yardımla Azerbaycan'ın savaş döneminde Ukrayna'ya sağladığı insani yardım 45 milyon doları geçti.