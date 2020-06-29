Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memmedyarov ile AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk çözüm sürecindeki mevcut durumu konuştu.

Memmedyarov, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın hayata geçirdiği yasa dışı iskan faaliyetlerini ve altyapı çalışmalarını gündeme getirdi.

Açıklamada, Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının da katılımıyla yarın video konferans yoluyla toplantı yapacakları aktarıldı.

Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, 1 milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

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