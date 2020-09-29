Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını yalanladı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Türk F-16 uçağı Ermenistan'a ait Su-25'i vurdu" iddiasını yalanladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Türk F-16 uçağı Ermenistan'a ait Su-25'i vurdu" iddiasına yanıt verdi. Albay Dergahli, Ermenistan'ın söz konusu iddiasını yalanlayarak, "Karabağ semalarında Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının vurulması Ermeni askeri propagandasının yeni fantezisidir. Ermenistan basınında Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının güya F-16 tarafından vurulmasına yönelik haber yalandır ve Ermeni propagandasının yeni fantezisidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:55 - Kaynak: İHA
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