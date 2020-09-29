Azerbaycan, Ermenistan'ın "Su-25 düşürüldü" iddiasını yalanladı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan'ın "Su-25 uçağı düşürüldü"iddiasını yalanlayarak, Ermenistan'ın kışkırtıcı haberlerle uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekmeye çalıştığını söyledi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:23 - Kaynak: AA
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