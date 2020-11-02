Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait "KUB" uçaksavar füze sistemini imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait "KUB" uçaksavar füze sistemini imha etti
02.11.2020 21:22
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait "KUB" uçaksavar füze sistemini imha etti.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait "KUB" uçaksavar füze sistemini imha etti.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter'in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00'de işgalci Ermenistan'a ait "KUB" uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
(İHA)
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