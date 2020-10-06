Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, bakanlık yetkilileri ile yaptığı toplantıda, "Ermenistan'ın İskender füzeleri kullanırız" tehditlerine değindi. Hasanov orduya, yıkıcı silahlar kullanarak düşmanın stratejik-askeri altyapısına saldırılar planlamasını emretti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, büyük yıkıcı güce sahip silahlar kullanılarak 'düşmanın askeri ve stratejik altyapısına' yönelik saldırılar planlanmasını emretti.

Karabağ'daki işgalci Ermenistan güçlerine karşı başlatılan kapsamlı operasyondan iki gün sonra (29 Eylül), Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan operasyonlarının TOS-1A termobarik silah sistemleri ve Smerch ağır çok namlulu roket atar sistemlerinin (ÇNRA) kullanımı ile yoğunlaştığını duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan'ın karşılık vermek için stratejik silahlar kullanabileceği imasında bulunulmuştu. Resmi açıklamada kullanılabilecek silah sistemine dair bir bilgi verilmese de, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri envanterindeki kısa-menzilli balistik füze sistemi SS-26 İskender, bu kapsamda en olası stratejik silahlardan biri olarak düşünüldü.

Öte yandan Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin işgal altındaki Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde, Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını açık açık söyledi.

AZERBAYCAN "UYGUN CEVAP VERİRİZ" DEMİŞTİ

Savunma Bakanlığı ve Toganyan'ın açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanma tehdidine yanıt verdi. Bayramov, "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma verecek uygun bir cevabının olacaktır.' dedi.

HASANOV EMRİ VERDİ

Hasanov, bugün gerçekleştirilen Savunma Bakanlığı'nın özel servisleri toplantısında, 'İskender' tehditleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre Hasanov, orduya yüksek hassasiyetli ve son derece yıkıcı silahlar kullanarak düşmanın stratejik-askeri altyapısına büyük ölçekli saldırılar planlamasını emretti.

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak

Azerbaycan, Ermenistan, İskender, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:26

Son Dakika Dünya Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak - Son Dakika Dünya

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