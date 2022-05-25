Azerbaycan Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı

Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ), Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi.

TEKNOFEST Azerbaycan dolayısıyla Bakü'de bulunan Bayraktar, ATÜ'de öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Kurbanov, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ve akademisyenler de katıldı.

Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi konulu söyleşisinde Türk havacılık alanında geçmişten bugüne yapılan çalışmaları anlattı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı filosu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler verdi.

Baykar'da 2004'ten itibaren yürüttükleri insansız hava araçları çalışmalarından da bahseden Bayraktar, milli ve özgün insansız hava araçları ürettiklerini belirtti.

Bayraktar, "Ne yaptığınızdan ziyade hangi ahlakla ve neden yaptığınız önemli. Yaptığınız yüksek teknoloji insanların yarasına çare oluyorsa, kanayan yaramız olan Karabağ'a çare oluyorsa o zaman anlam kazanıyor." dedi.

Teknolojinin hızlı ilerleme kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanmaya başlarsak dünyanın en iyisini yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Bayraktar yeni projeleriyle ilgili, "TB3 ve Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) dünyada devrim yapacaktır. Bunları genç bir ekip yapıyor." diye konuştu.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen törende Bayraktar'a, yapmış olduğu üst düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleriyle bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunduğu, mesleğindeki çalışmalarında üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi.

Bayraktar'a fahri doktora unvanını ATÜ Rektörü Veliyev takdim etti.

Bayraktar Bakü'de Mig-29 savaş uçağıyla uçtu

Bayraktar, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine takdim edilen fahri doktora unvanı için teşekkür etti.

"TEKNOFEST hazırlıkları tam gaz devam ediyor" diyen Bayraktar, Bakü'de ve festival alanında büyük heyecan gördüğünü belirtti.

Bayraktar, dün 2 adet AKINCI insansız hava aracının Batı Trakya'dan 2 bin kilometre uçarak Bakü'ye geldiğini hatırlatarak, "Dün AKINCI Bakü semalarında uçarken ben de Mig-29 savaş uçağıyla AKINCI'nın kolunda uçma imkanına sahip oldum. Bu benim için çocukluktan beri bir hayaldi. Çok heyecanlıydı. TEKNOFEST Azerbaycan'da sürpriz gösteriler de olacak. Tüm milletimizi, tüm Türk alemini, tüm insanlık alemini TEKNOFEST Azerbaycan'a davet ediyorum." dedi