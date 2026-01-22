Azerbaycan ve NATO İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Azerbaycan ve NATO İş Birliği Gelişiyor

Azerbaycan ve NATO İş Birliği Gelişiyor
22.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, NATO Genel Sekreter Yardımcısı ile iş birliği konularını görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'yü ziyaret eden NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ile mevcut iş birliği gündemi ve perspektifleri, ortaklık mekanizmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Shekerinska, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen heyetler arası görüş sırasında, Azerbaycan ile NATO arasındaki ortaklık çerçevesinde mevcut iş birliği gündemi ve perspektifleri, ortaklık mekanizmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Taraflar, Azerbaycan ile NATO arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, mevcut ortaklık çerçevesinde yürütülen diyalog ve karşılıklı etkileşimin bölgesel güvenliğe olumlu katkı sağladığını dile getirdiler. Görüşmede, Azerbaycan ile NATO arasında mayın temizleme, siber güvenlik ve diğer alanlardaki iş birliği imkanlarına değinildi.

Görüş sırasında aynı zamanda, Azerbaycan'ın NATO'nun barışı destekleme operasyon ve misyonlarına katılım tecrübesi, Afganistan'daki süreçlere yakın desteği, savunma alanındaki reformlar ve uyumluluğun sağlanması yönünde yürütülen çalışmalar takdirle karşılandı. Aynı zamanda da Kasım ayında NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan heyetin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret de memnuniyetle hatırlandı.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı. Bölgede sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabalar ile güven artırıcı önlemler, 8 Ağustos Washington Zirvesi kapsamında varılan mutabakatlar ve barışa dair perspektifler ile bölgesel ulaşım ve bağlantı projelerine ilişkin bilgiler karşı tarafa aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan ve NATO İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:12:20. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve NATO İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.