Azerbaycanlı besteci Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelenecek - Son Dakika

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü, 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" operasıyla "Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden ünlü bestecisi Üzeyir Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti Bulgaristan'da sahnelenecek.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının organizesi, Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kırcaali kentinde sahnelenecek operet ile bu yıl 135'inci doğum yıl dönümü kutlanan Hacıbeyli'nin sanatı tanıtılacak.

"Kadriye Latifova" tiyatrosunda sahnelenmesi planlanan operetin yönetmenliğini Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Baş Yönetmeni Hafiz Guliyev üstlenecek.

Genç bir tüccar olan Esger'in kurnaz arkadaşı Süleyman'ın yardımıyla, arşın malcı (kumaş satıcısı) kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görüp aşık oluşunun hikayesini anlatan operetin Kırcaalili sanatseverlerle ekimde buluşması öngörülüyor.