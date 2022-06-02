Azerbaycanlı turist iki günlüğüne kiraladığı araçla ortadan kayboldu

Şişli'de Azerbaycanlı bir kişi tarafından iki günlüğüne kiralanan araçtan bir haftadır haber alınamıyor. Firma yetkililerini büyük şoka uğratan olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Şişli'de bulunan bir araç kiralama firmasına 26 Mayıs Perşembe günü gelen Azerbaycan uyruklu Ilkin J. isimli şahıs, 34 ELC 061 plakalı beyaz aracı 2 günlüğüne kiraladı. Ayın 28'inde aracın firmaya teslim edilmesi gerekiyordu ancak ne araçtan ne de aracı kiralayan Ilkin J.'den bir haber gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen firma yetkilileri, aracın yerini belirlemek için GPS sinyalini kontrol etti. Yetkililer otomobilin son olarak sinyal verdiği yeri tespit etti. Ancak konuma gittiklerinde aracın orada olmadığı görüldü. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis, aracın ve Azerbaycan uyruklu Ilkin J.'nin bulunması için çalışma başlattı.

"GPS cihazı sökülmüş"

Firma yetkilisi Sinan Ay, kiraladıkları aracın GPS sinyalinin kaybolduğunu, bu sebeple çalınmış ya da parçalanmış olabileceğini söyleyerek, "Ayın 26'sında perşembe günü yabancı uyruklu bir müşteri geldi, araç kiralamak istediğini söyledi. Türkiye'de oturum izni de vardı. Arkadaşa aracı teslim ettik. Aracı teslim aldı, "İki gün kiralayacağım, iki gün sonra uzatma yapacağım" dedi. 28'inde teslim etmesi gerekirken arabayı teslim etmedi. GPS'den kontrol ettiğimizde bayağı dolaşmış. En son Okmeydanı civarında arabayı park ediyor, orada GPS'den sinyal kesiliyor. Bu ne demek oluyor? ya arabayı çaldılar, ya da parçaladılar. Otomatikman oto hırsızlığına giriyor. GPS cihazı sökülmüş. Karakola, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk, şikayetçi olduk. Ortalama 45 dakika ofisimizde ağırladık. Sohbet, muhabbet ettik. Yaklaşımı güzeldi, muhabbet ediyordu. Beyaz bir araç aldı, iki günlüğüne bin 200 TL fiyat ödedi fakat araç gelmedi. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ilkin J.'ye araç getiriliyor, firma çalışanı kaputu açıyor ve Ilkın J. aracı bir süre inceledikten sonra araca binerek ayrılıyor. - İSTANBUL