Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu

25.04.2022 23:05

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformunun organize ettiği programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şehit aileleri ve mezunlar katıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf, iftarda yaptığı konuşmada Türkiye mezunlarının ülkelerine hizmetleri ve başarılarından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin yabancı öğrencilere sağladığı burslardan bahseden Yusuf, "Dünyanın en başarılı ve en muhtevalı öğrenci projesini yürütüyoruz. Bununla Türkiye olarak dünyaya 'barış dilini kullanın' mesajı veriyoruz." dedi.

Büyükelçi Bağcı, Azerbaycanlı Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Türkiye mezunlarının başarılı, nitelikli ve gençlere rol model olacak çalışmalar içerisinde bulunduğunu söyleyen Bağcı, "Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri açısında yapacağımız daha çok iş var." şeklinde konuştu.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu adına konuşma yapan Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Türkiye mezunları olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da pekiştirilmesi, milli birlik ve bütünlük yönünde çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu
Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu
Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu
Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu
Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu

YORUMLAR
500
KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 00:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement