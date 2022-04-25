Azerbaycanlı Türkiye mezunları iftarda buluştu - Son Dakika

Azerbaycanlı Türkiye mezunları, Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformunun organize ettiği programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şehit aileleri ve mezunlar katıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf, iftarda yaptığı konuşmada Türkiye mezunlarının ülkelerine hizmetleri ve başarılarından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin yabancı öğrencilere sağladığı burslardan bahseden Yusuf, "Dünyanın en başarılı ve en muhtevalı öğrenci projesini yürütüyoruz. Bununla Türkiye olarak dünyaya 'barış dilini kullanın' mesajı veriyoruz." dedi.

Büyükelçi Bağcı, Azerbaycanlı Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Türkiye mezunlarının başarılı, nitelikli ve gençlere rol model olacak çalışmalar içerisinde bulunduğunu söyleyen Bağcı, "Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri açısında yapacağımız daha çok iş var." şeklinde konuştu.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu adına konuşma yapan Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Türkiye mezunları olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da pekiştirilmesi, milli birlik ve bütünlük yönünde çalıştıklarını söyledi.