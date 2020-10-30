Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

LOTU Quli lakaplı Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov öldürülmesiyle ilgili olaya karıştığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu A.M. ve R.G. İstanbul'da gözaltına alındı. Uçakla ülkeye giriş yapan ve havalimanında gözaltına alınan iki kişinin cinayetin planlayıcısı oldukları öğrenildi.

Antalya'da 19 Ağustos günü Lotu Quli lakaplı Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov yemek yerken yakın arkadaşı ve koruması Khayn Zeyralov tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Salifov öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olaya karıştıkları ve olayın planlayıcısı oldukları belirlenen Azerbaycan uyruklu A.M. ve R.G'nin dün havayoluyla ülkeye giriş yapacaklarını ardından Ukrayna'ya gideceklerini tespit etti. İki şüpheli aynı gün havalimanında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

OLAY GÜNÜ ANTALYA'DA OLDUKLARI BELİRLENDİ Olaya karıştığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu iki şüphelinin Salifov 'un öldürülmesinden önce diğer şüpheliler ile İstanbul'da görüştükleri belirlendi. A.M. ve R.G. öldürme olayından bir kaç gün sonra Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otelde kaldı. Yine burada da olayın diğer şüphelileriyle görüştü. Salifov'un öldürülmesinden hemen sonra ise A.M. ve R.G. havayoluyla Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi. Yakalanan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.