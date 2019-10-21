- Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun'a geldi

Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralandıktan sonra yaşam mücadelesi kaybeden Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı.

Bafra ilçesinde ikamet eden, Mevlüt-Fatma oğlu 1997 doğumlu Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, 11 Ekim'de Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin naaşı bugün Samsun- Çarşamba Havalimanına getirildi. Şehit Meşeci'nin cenazesi, yakınlarının gözyaşları eşliğinde baba ocağı olan Bafra ilçesine götürüldü. Şehidin cenazesi Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde (Osman Alaman Camii) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Bafra Garnizon Şehitliğine defnedilecek.

Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'yi havalimanında Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Top. Alb. Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.