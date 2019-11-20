Son Dakika Haberleri: Azil soruşturmasında Sondland'in ifadesi: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi
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Azil soruşturmasında Sondland'in ifadesi: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Trump'ın talimatı üzerine, Ukrayna'ya dair Rudy Guiliani ile birlikte çalıştığını söyledi.

Azil soruşturmasında Sondland'in ifadesi: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Trump'ın talimatı üzerine, Ukrayna'ya dair Rudy Guiliani ile birlikte çalıştığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kamuya açık oturumda ifade veren Sondland, Ukrayna'ya ilişkin talimatın Donald Trump'ın kendisinden geldiğini belirtti. Sondland ifadesinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra, Trump ile görüştüğünü söyledi.

'TRUMP, ZELENSKI'DEN BIDEN'I SORUŞTURMASINI İSTEDİ'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, seçim kampanyası doğrultusunda rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istedi. Bu soruşturmayı da ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddia edildi.

'SONDLAND'İN İFADESİNDE TUTARSIZLIKLAR VAR' İDDİASI

Sondland'in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edildi. Sondland'in, ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtildi. Ancak ABD medyası Sondland'ın, daha sonra  bu ifadeyi değiştirdiğini duyurdu.

'BEYAZ SARAY'DAKİ HERKES BİLİYORDU'

Sondland, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve yönetimdeki diğer üyelerin, Trump'ın Ukrayna'ya 'Biden soruşturması' hakkında baskı yaptığına ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Sondland'in ifade verirken görüntüsü

-Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'ndan görüntü


Avrupa Birliği, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:43 Kaynak: DHA
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