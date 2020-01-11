Azizoğlu: "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azizoğlu: 'Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır' - Son Dakika

Azizoğlu: "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır"

16 dakika önce

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" dedi.

Azizoğlu:

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" dedi.


Irak'a yaptığı akademik çalışmaları değerlendiren Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Bölgede bulunan üniversiteler başta olmak üzere 29 ülkeden üyemiz bulunan tüm üniversitelerde Türk Dili Edebiyatı Bölümü açma çalışmalarımız akademik çalışmalarımızın öncü hedeflerindendir. Bölgesel Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Aram ile Dohuk Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümü açılış tarih ve programını belirleme ve diğer üniversitelerde Türk dilli edebiyatı bölüm açma çalışmalarına destek çalışmasını gerçekleştirdik. Başta bölgemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasında Türkçe'nin yaygın eğitim dilli olması çalışmalarımıza tüm kurumlarımızdan katkı bekliyoruz. Türkiye her alanda küresel cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Turizm, ekonomi, diplomatik ve eğitim alanlarında Türkiye tercihi Türkçe'yi bilme zaruri hale getirmektedir. Türk Dili Edebiyatı bölümlerini tüm imkanlarımızı kullanarak küresel yaygın dil haline gelmesi çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Hikmet Azizoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz?
Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
15:03 Organ naklinden sonra ölen Ali Uslu, toprağa verildi - Son Dakika
15:02 Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
15:02 Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası - Son Dakika
15:02 TYB İstanbul Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi - Son Dakika
14:58 Önce darp ettiler sonra kurşun yağdırdılar - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika
08:53 Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azizoğlu: "Türkçe İslam coğrafyasının temel dili olmalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]